Drei Kinder bei Weißenfelser Kinderfest verletzt

Was die Ursache für den Unfall gewesen sein soll.

Weißenfels/MZ/MIT - Beim Weißenfelser Kinderfest auf dem Sportplatz in der Karl-Hoyer-Straße sind am Freitagvormittag drei Kinder verletzt worden. Sie hätten auf einer Hüpfburg getobt, als diese umgekippte, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Kinder seien zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Näheres zu deren Zustand war zunächst nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen war eine fehlende Verankerung der Hüpfburg die Unfallursache, so das Rathaus. Das Fest ist nach dem Zwischenfall weitergegangen.