Ein mit drei Haftbefehlen gesuchter Mann ist am Mittwochabend in Weißenfels gefasst worden. Wie der Mann ins Netz gegangen ist und was er auf dem Kerbholz haben soll.

Weißenfels/MZ - Polizeibeamte haben in Weißenfels am späten Mittwochabend einen gesuchten Straftäter verhaftet. Wie es hieß, lagen gegen den Mann drei Haftbefehle vor: wegen einer Ordnungswidrigkeit und zweimal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er sitze nun in einem Gefängnis in Halle. Laut den Beamten war der Mann in der Naumburger Straße in seinem Pkw zu einer Kontrolle gestoppt worden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er aufgrund einer Sperre keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und dass er auf der Fahndungsliste stand.