Weißenfels - Für manchen Weißenfelser sind leerstehende Häuser in der Saalestadt ein Ärgernis. Für die Filmbranche können sie aber zuweilen ein Segen sein. In Herrmannsgarten und der Waltherstraße kündigen nun Aushänge an den Haustüren neue Dreharbeiten in Weißenfels an. Und einmal mehr dient die Saalestadt mit ihrer historischen Bausubstanz als Kulisse für die Vergangenheit. Die Produktionsfirma bittet die Anwohner, am Montag und am Dienstag, 25. und 26. April, die eingerichteten Halteverbote einzuhalten. „Es handelt sich um historische Dreharbeiten und so müssen wir leider die Straße frei von Autos halten. Gerne würden wir es vermeiden, falsch abgestellte Fahrzeuge abzuschleppen“, so das Anschreiben.