Weissenfels/MZ.

Zahlreiche Versorgungsleitungen im Wert von mehreren Tausend Euro haben unbekannte Einbrecher aus einem leerstehenden Haus in der Saalstraße in Weißenfels gestohlen. Offenbar ging es den Tätern um das Metall. Laut Polizeirevier hatte ein Zeuge am Dienstag Einbruchsspuren an dem Gebäude gemeldet und die Beamten informiert. Diese schickten ihre Kriminaltechniker zur Spurensicherung am Tatort und nahmen Ermittlungen auf.