Bei der Feier am 11. November wird Peter Halt zum WKC-Ehrenpräsidenten ernannt.

Die WKC-Narren übernehmen den Rathaus-Schlüssel in Weißenfels

Karneval-Auftakt in Weißenfels beim WKC

Weißenfels - Pünktlich um 11.11 Uhr haben Karnevalsvereine der Region am Montag die fünfte Jahreszeit eingeläutet, so auch der 1. Weißenfelser Karneval Club (WKC) mit seinem Schlachtruf „Ju Hau!“ Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) übergab den symbolischen Stadtschlüssel an den WKC-Präsidenten Christian Hauke, der dann Peter Halt nach vorne bat. Er ist 41 Jahre Mitglied im Klub und leitete 30 Jahre lang als Präsident die Geschicke des WKC, musste das Amt aber aus gesundheitlichen Gründen abgeben. Hauke machte Peter Halt mit einer Urkunde zum Ehrenpräsident des WKC. Die Funken und die Kinder der Zorbauer Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ tanzten danach, das Prinzenpaar Christian II. und Susann I. präsentierte sich seinem Volk. Vivien Fritzsche sang die Hymne des WCK und zum Schluss gab es Freibier.