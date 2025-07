Abermals brennt ein Feld im Burgenlandkreis. Am späten Nachmittag und frühen Abend des Montags war eine große Fläche zwischen Reichardtswerben und Pettstädt betroffen.

Dieser Blick bot sich von einer Drohne auf den Feldbrand zwischen Reichardtswerben und Tagewerben (im Hintergund zu sehen) sowie Pettstädt am späten Montagnachmittag.

Reichardtswerben/MZ. - Die Feuerwehren des Burgenlandkreises kommen in diesem Sommer nicht zur Ruhe. Von „meterhohen Rauchsäulen“ an gleich mehreren Stellen auf den Feldern entlang der Bundesstraße 176 zwischen Weißenfels und Pettstädt berichtete ein Augenzeuge der MZ am Montag 17.45 Uhr. Da war die Straße noch befahrbar.