Im Wohngebiet an der Käthe-Kollwitz-Straße sollen weitere Einfamilienhäuser entstehen. Welche Anreize die Kommune für junge Leute und nachhaltiges Bauen plant.

Leben in Weißenfels

Mit Vergünstigungen für junge Familien mit Kindern will die Stadt Weißenfels den Bau von Eigenheimen fördern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Es mag der blanke Zufall sein. Doch kurz vor dem Kindertag an diesem Samstag ist die Stadt Weißenfels mit einer neuen Idee in die Offensive gegangen, mit der Familien mit Kindern in die Stadt gelockt und gleichzeitig nachhaltiges Bauen gefördert werden sollen.