Krauschwitz beim 12. Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“: Was die Dorfgemeinschaft bisher erreicht hat und was noch geplant ist.

Krauschwitz - Eine Vergangenheit als Fleischer ist hilfreich, um ein Dorf zusammenzuhalten. Was zunächst kurios klingt, ist im Teucherner Ortsteil Krauschwitz Realität. Dessen Ortsbürgermeister Fred Taubert tingelte zu DDR-Zeiten nämlich als Hausschlachter von Gehöft zu Gehöft und kennt daher nahezu jede Familie. Inzwischen schlachtet er nicht mehr, bei seinem Ehrenamt helfen ihm diese Kontakte aber bis heute. Anders als in manch anderen Orten gebe es in Krauschwitz mit seinen Ortsteilen Krössuln, Kistritz und Reußen keine Animositäten untereinander, sondern eine konstant gute Zusammenarbeit und hohe Identifikation, betonte Taubert beim Besuch der Jury für den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Sein Motto: „Mitmachen verhindert Vandalismus.“ Was man selbst mit aufgebaut habe, mache man nicht kaputt. Am Frühjahrsputz hätten sich so 120 Leute beteiligt, sagt Taubert stolz.