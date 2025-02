Der Burgenlandkreis investiert mehr als 1,4 Millionen Euro Fördermittel des Bundes in die Kita in der Hohenmölsener Ortschaft. Was dort jetzt geplant ist.

Granschütz/MZ. - Als Kind ist sie einst selbst in diese Kita gegangen. Nun kann Corinna Zogall, die heute 59-jährige Ortsbürgermeisterin von Granschütz, an diesem frostigen Montagmorgen miterleben, wie in der Kindertagesstätte in der Fröbelstraße eine wichtige Weiche für die Zukunft gestellt wird.