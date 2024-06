In der Weißenfelser Stadthalle feierte der UHC sein 25. Jubiläum. Dabei wurde auch eine besondere Kooperationsvereinbarung mit den Berufsbildenden Schulen unterzeichnet.

Weißenfels - Mit einem Eintrag ins goldene Buch der Stadt feierte der Weißenfelser Unihockey Verein UHC sein 25. Jubiläum am Freitag in der Weißenfelser Stadthalle. Anlass war der erneute Sieg der Deutschen Meisterschaft in dieser Saison.