Im Hohenmölsener Bürgerhaus findet die 21. Auflage der Sommerakademie der Kulturstiftung statt. Mit welchen Konzepten die Teilnehmer die Region voranbringen wollen.

Hohenmölsen/MZ. - Cannabis ist nicht nur ein Rauschmittel, sondern auch anderweitig und vielseitig einsetzbar, beispielsweise als Dämmstoff beim Gebäudebau oder als Textilstoff in der Kleidungsproduktion. „Raus aus der Kohle, rein in den Hanf“, nennt sich deshalb ein Projekt von Ivette Witkowski und Johanna Kühn von der Hochschule Merseburg, mit dem sie neue Zukunftsperspektiven für den Kohleausstieg und dem daraus folgenden Strukturwandel im Burgenlandkreis eröffnen wollen.