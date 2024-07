Bildung in Weißenfels Der Volkshochschule des Burgenlandkreises fehlen die Dozenten

An der Volkshochschule Burgenlandkreis ist die Zahl der Kurse innerhalb von fünf Jahren von 1.000 auf 420 gesunken. In welchem wichtigen Bildungsbereich und an welchem Standort es am meisten mangelt.