Die Sporthalle am Stadion in Teuchern ist Trainingsstätte der Abteilung Kindersport.

Bewegung für die Kleinsten - das bietet der Sportverein SV Teuchern 1910 mit seiner Abteilung Kindersport seit knapp einem Jahr an. Jetzt soll die Sektion weiter wachsen. Wie Abteilungsleiterin Silvana Dietzsch mitteilt, lädt man darum interessierte Kinder am Montag, 16. Dezember, um 15.30 Uhr zu einem Schnuppertraining in die Turnhalle am Stadion in Teuchern ein.