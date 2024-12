Zur Umgestaltung der Freifläche an der Freien Gesamtschule erhält die Kommune mehr als eine halbe Million Euro. Was damit geschehen soll.

Lützen - Es sind gute Nachrichten für den Schulcampus in Lützen. Erst kürzlich ist der Neubau für die Freie Gesamtschule „Gustav Adolf“ übergeben worden. Nun sorgt ein Fördermittelbescheid dafür, dass auch die Neugestaltung des Schulhofes an der Pestalozzistraße in Angriff genommen werden kann. 600.000 Euro erhält die Stadt dafür aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“.