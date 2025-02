Mitten in der Hohenmölsener Innenstadt krachen die morschen Holzbalken. Warum eine Sanierung des historischen Gebäudes verworfen wurde und was jetzt geplant ist.

Reinichens Gut in der Hohenmölsener Innenstadt wird abgerissen.

Hohenmölsen/MZ. - Wenn der Hohenmölsener Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) in diesen Tagen aus dem Fenster seines Dienstzimmers im Rathaus blickt, dann hat er das große Projekt genau vor Augen. Der Abrissbagger dreht sich, krachend fällt immer wieder morsches Holz zu Boden. Schaulustige bleiben stehen und beobachten das Geschehen mitten in der Innenstadt: Am Hohenmölsener Altmarkt wird ein früheres Bauerngut abgerissen, dass viele Einwohner als Reinichens Gut kennen.