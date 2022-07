Burgwerben ehrt den Bürgermeister

Burgwerben - Der Ort konnte besser nicht gewählt sein: Im sanierten Festsaal des Burgwerbener Rittergutes durfte sich Ortsbürgermeister Hubert Schmoranzer am Mittwochabend in das Ehrenbuch der Stadt Weißenfels eintragen. Der Wirbinaburgverein hatte den Festakt organisiert, um noch einmal seinen Vorsitzenden zu ehren, der einen Monat zuvor mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet worden war. Landrat Götz Ulrich (CDU) und der scheidende Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) waren gekommen, um die langjährigen Verdienste des 70-Jährigen um seinen Heimatort zu würdigen. Verdienste um das Rittergut mit seinem Festsaal, um die Sportanlagen, die Kultur, die Straßen und Wege in einem Ort, der ohne Hubert Schmoranzer nur schwer vorstellbar ist.

