Teuchern/MZ - Die Polizei im Burgenlandkreis fahndet nach eigenen Angaben „mit Hochdruck“ nach einem Autofahrer, der am Dienstagmorgen trotz Vollsperrung die B91 im Teucherner Ortsteil Naundorf in Fahrtrichtung Zeitz entlanggefahren ist und dabei einen Bauarbeiter verletzt hat. Laut dem Revier hatte der Unbekannte gegen 9.30 Uhr kurzerhand eine Absperrung beiseite geräumt und war quer durch die Baustelle gefahren. Dem Bauarbeiter, der das Fahrzeug noch stoppen wollte, fuhr er über den Fuß und verletzte ihn leicht. Mit hoher Geschwindigkeit brauste der Mann vom Unfallort davon. Die Ermittlungen laufen. Die B91 ist in Naundorf wegen umfassender Umbauarbeiten seit Wochen gesperrt. Dadurch müssen Autofahrer teils weite Umleitungen in Kauf nehmen.