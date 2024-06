Weissenfels/MZ. - Die Stadt Weißenfels lädt an diesem Freitag von 10 bis 18 Uhr zum Kinderfest an den Bismarckturm ein und hat sich dafür etwas Besonderes einfallen lassen: die Geschichte der „Weißerfelsen-Gang“. Eine Gruppe Hunderter, zunächst weißer Felsen, die sich neu gestalten wollte. Da sie sich nicht auf eine Farbe einigen konnten, verstreuten sich die Steine mit selbst gewählten Farben in alle Himmelsrichtungen. Beziehungsweise wurden sie von Mitarbeitern des Amtes für Sozialraumentwicklung in Weißenfels und den umliegenden Dörfern verteilt und können von jenen gefunden werden, die „mit offenen Augen durch die Stadt und ihre Ortschaften gehen“, so Stadtsprecherin Katharina Vokoun.

Die Kinder der Stadt sollen diese Geschichte fortschreiben. „Wenn du uns zum Kinderfest hilfst, die Steine der Weißerfelsen-Gang bunt anzumalen und deinen Stein zu seinen Freunden legst, dann hilfst du den kleinen Felsen und uns ein großes Stück, mehr Freundschaft und Zuversicht über Weißenfels zu verteilen“, animiert Katharina Vokoun die jungen Menschen.

Noch viele weitere Angebote

Neben dieser Mal- und Suchaktion wird den Kindern am Bismarckturm noch vieles mehr geboten. Dort können sie sich beispielsweise auf einer Hüpfburg, einer Riesenrutsche, einem Trampolin und einem Kinderkarussell austoben. Beim Basteln können sie sich kreativ ausleben und beim Bogenschießen ein ruhiges Händchen beweisen.

„Außerdem haben die Kids die Möglichkeit, sich beim Kinderschminken in allerlei Fabelwesen oder gefürchtete Tiere zu verwandeln“, sagt Katharina Vokoun. Auch die Weißenfelser Feuerwehr präsentiert sich ihren Angaben zufolge an einem Stand. Wie man aus Luftballons Tiere und weitere Dinge formen kann, können die Kinder an einem weiteren Stand bestaunen. Ab 15.30 Uhr startet zudem ein Kinderbühnenprogramm. Für Essen und Getränke ist auf dem Festgelände ebenfalls gesorgt, so die Stadtsprecherin.