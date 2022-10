Bundespräsident übernimmt Patenschaft für Weißenfelser Kind

Oberbürgermeister Martin Papke hat am Dienstag Diana Wiedemann und ihrem Sohn Alessio die Patenschaftsurkunde von Bundespräsident Steinmeier übergeben.

Weißenfels/MZ - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die Ehrenpatenschaft für das siebente Kind der Weißenfelser Familie Wiedemann übernommen. Am Dienstag hat Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) im Rathaus der Saalestadt die Urkunde an Diana Wiedemann für ihren 15 Monate alten Sohn Alessio überreicht. Die Patenschaft hat in erster Linie symbolischen Charakter. Verbunden damit ist eine Zuwendung von 500 Euro. Die Stadt hat der Familie Gutscheine für einen Besuch im Heimatnaturgarten und im Museum überreicht.