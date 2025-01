Zornitza Gruicheva eröffnet neues Nagelstudio am Markt in Teuchern. Welchen Service die Bulgarin dort anbietet und was sie in die Region verschlagen hat.

Bulgarin eröffnet neues Nagelstudio am Markt in Teuchern

Zornitza Gruicheva eröffnet das Nagelstudio Exposé am Markt in Teuchern.

Teuchern - „Schönheit beginnt in dem Moment, indem du dich entscheidest, du selbst zu sein.“ Was die berühmte französischen Modedesignerin Coco Chanel schon vor 100 Jahren feststellte, das hat für Zornitza Gruicheva bis heute nichts an Aktualität verloren. Im Oktober eröffnete die Bulgarin ihr „Exposé“-Nagelstudio am Markt 16 in Teuchern. Und dort dreht es sich um mehr, als um die Schönheit. „Neben Maniküre, Pediküre, Nagelmodellage und kreativem Nageldesign biete ich meinen Kunden auch Fußpflege, Fußreflexzonen-Massage an“, erklärt Gruicheva. Letzteres werde vor allem von älterer Kundschaft gerne angenommen, die froh seien, diesen Service nutzen zu können.