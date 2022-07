Brand in Mibrag-Halle: So lief der Großeinsatz in Hohenmölsen

Ein Großbrand in einer alten Produktionsstätte der LTH am Tagebau Profen hat am Freitag und Samstag Einsatzkräfte in Schach gehalten. Was bisher bekannt ist.

Hohenmölsen/MZ - Es war einer der größten Brände in der Region seit Jahren: Eine leerstehende Werkshalle auf dem Gelände der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft (Mibrag) am Tagebau Profen-Nord hat am Freitagabend Feuer gefangen und stand mehrere Stunden in Flammen. Eine riesige Rauchsäule zog sich in die Höhe und war kilometerweit zu sehen. Die L 191 in der Nähe musste zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Erst am Samstagnachmittag konnte der Einsatz beendet werden.