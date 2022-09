Bolzplatz in Lützen eröffnet: Das kann die öffentliche Sportstätte

Lützen hat ab sofort einen frei zugänglichen Sportplatz an der Merseburger Straße. Was dort alles möglich ist.

Der Bolzplatz an der Merseburger Straße in Lützen wurde bei der Eröffnung am Samstag auch direkt von ein paar jungen Besuchern eingeweiht.

Lützen/MZ - Wer in Lützen Basketball, Fußball oder auch Volleyball spielen will, der hat jetzt jederzeit die Möglichkeit dazu: An der Merseburger Straße, angrenzend an das Gelände des TSV Eintracht Lützen, wurde am Samstag der neue Bolzplatz der Stadt eröffnet. Die Sportstätte ist dauerhaft für alle geöffnet und nicht an eine Vereinsmitgliedschaft oder Ähnliches gebunden.