Lützen - Zu einem „Subbotnik“, also einem freiwilligen Arbeitseinsatz, hatte der Lützener Verein „Jugend und Technik“ am Sonnabend eingeladen und gut zwei Dutzend Helfer sind gekommen. Das Objekt, den meisten Lützenern als „Blaue Maus“ bekannt, beherbergt neben dem Verein auch das Jugendfreizeitzentrum und die Tafel, auch deren Mitarbeiter packen fleißig mit an. So werden Fenster geputzt, Pflasterfugen ausgekratzt und der Hof von den Überresten des freitäglichen Unwetters befreit.

