Das „Bistro Best“ auf dem Parkplatz vom Kaufland in Borau wurde modernisiert und umgestaltet. Welche neuen Speisen nun dort auf die Kunden warten.

Die Cousins Cumali (links) und Vahit Akmese betreiben auf dem Kauflandparkplatz in Borau das „Bistro Best“.

Weissenfels/MZ. - Viel moderner und mit einem wesentlich vergrößerten Speisenangebot sind seit wenigen Tagen Cumali Akmese und dessen Cousin Vahit Akmese auf dem Parkplatz des Kauflands in Borau anzutreffen. Hatten sie an diesem Standort bislang mehrere Jahre lang ausschließlich Hähnchen verkauft, erstreckt sich ihr Angebot nun angefangen von Salaten, Pizza, Burger, Nuggets und Wings über Fischgerichte bis hin zu den schon zuvor bewährten Hähnchen-Spezialitäten.