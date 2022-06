Bildungscampus Weißenfels: So soll das Kloster St. Claren genutzt werden

Weissenfels/MZ - Der Bürger-Beteiligungsprozess rund um den geplanten Bildungscampus im Kloster St. Claren in Weißenfels hat am Samstag vorerst sein Ende gefunden. Seit Jahresbeginn ist der Burgenlandkreis als Träger des Millionenprojekts zusammen mit dem Berliner Architektenbüro Baupiloten und den Bürgern aus Weißenfels wiederholt ins Gespräch gegangen. Das Ziel: Die Bevölkerung soll von Anfang an aktiv in den Planungsprozess zum Bildungscampus einbezogen werden. Die Ergebnisse davon wurden am Samstagnachmittag beim Sommerfest im Kloster präsentiert.

