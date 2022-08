Biberdamm sorgt für Ärger - Droht Anwohnern in Wählitz wieder eine Überschwemmung?

Die Dämme der Biber bereiten den Anwohnern in Wählitz große Sorgen. Zuletzt ist der Wasserpegel wieder um einen Meter gestiegen. Doch was kann dagegen unternommen werden?

Wählitz/MZ - Für den Marsch ins Reich des Bibers von Wählitz braucht man vor allem eines: festes Schuhwerk. Der große Biberdamm, den der Nager vor einem Jahr in der Rippach zwischen Kraftwerk und Wählitz errichtet hat, ist vom Ufer aus kaum noch zu sehen, so zugewachsen ist das Areal. Doch der Nager, er ist immer noch da - und baut immer weiter an den insgesamt zwei Dämmen.