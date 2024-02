Am Saaleufer in Weißenfels sind inzwischen häufig Nager zu beobachten. Um welche Tiere handelt es sich und sind diese möglicherweise ein Problem für das örtliche Ökosystem?

Biber, Nutria oder beide an der Saale in Weißenfels?

Am Saaleufer in Weißenfels sieht man häufig Nutrias.

Weissenfels/MZ. - Schon seit Tagen sammeln sich an mehreren Brückenpfeilern in Weißenfels kleinere Baumstämme und stärkere Äste. Ist das alles nur Totholz und Treibgut, das sich dort an den Hindernissen verfängt? Oder steckt möglicherweise ein Nager dahinter, den man in Weißenfels dieser Tage oft an beiden Ufern der Saale beobachten kann?