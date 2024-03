Die Freizeiteinrichtung "Am Wasserturm" in Hohenmölsen - seit Oktober wird der Jugendtreff von der Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland betrieben.

Hohenmölsen/MZ. - Durch die Räume weht der Geruch von Cannabis. Es wird nicht nur ein Joint geraucht, sondern auch Alkohol getrunken. Dazu gesellen sich rechte Parolen, mitgebrachte Messer – einer Sozialarbeiterin wird mit Vergewaltigung gedroht. Szenen wie diese haben sich in den vergangenen Monaten in der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung „Am Wasserturm“ in Hohenmölsen abgespielt.