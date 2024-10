Das Weißenfelser Streetfood-Festival und der fünfte Genussmarkt zogen am Wochenende viele Gäste in die Jüdenstraße und auf dem Marktplatz.

Weißenfels - Schauen, stöbern und genießen konnten die Besucher am Wochenende in der Weißenfelser Innenstadt. Dort lockten mit dem fünften Genussmarkt und dem Streetfoodfestival gleich zwei Veranstaltungen viele Gäste an. Rund 20 Imbissstände verwandelten die Jüdenstraße in eine große Schlemmermeile.

Probiert werden konnten Klassiker wie Bratwurst und Burger, aber auch exotischen Spezialitäten wie „Pita Surf & Turf“, philippinischem Spanferkel am Bambusspieß oder süßen Churros. Erstmals im Angebot: kolumbianische Arepas aus Maisteig, die Carlos Acevedo auf dem Grill zubereitete. „In meiner Heimat ist dies sozusagen das Nationalgericht und ich wollte gern mit etwas neuem, Besonderen auf dem Streetfood-Fest beitragen“, so Carlos Acevedo.

Großer Andrang herrschte in der Jüdenstraße. Das vielfältige Speisenangebot der Händler zog viele große und kleine Besucher an. Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Besucherin Ines Fischer ließ sich einen frischen Flammkuchen aus dem Backofen der Bäckerei Schmidt schmecken. „Wir kommen immer gern zum Streetfood, weil die Innenstadt belebt wird und man viele Bekannte trifft“, sagt die Weißenfelserin. Und Frank Herrmann, der in seinem Weinhandel in der Jüdenstraße edle Tropfen ausschenkte, zeigt sich zufrieden: „Das Wetter spielt diesmal mit, es war die richtige Entscheidung, das Fest im September wegen dem schlechten Wetter auf dieses Wochenende zu verlegen.“

Für stimmungsvolle Atmosphäre sorgte die Köstritzer Jazzband auf Genussmarkt mit ihrem Pop-, Soul- und Latin-Jazz. Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Bummeln und stöbern konnten die Besucher auch direkt nebenan auf dem Genussmarkt, wo rund 50 Händler Kunsthandwerk und kulinarische Spezialitäten aus der Region auf dem Marktplatz präsentierten. Die musikalische Begleitung übernahm dort die Köstritzer Jazzband, die mit ihren Pop-, Soul- und Latin-Jazz-Klängen für einen stimmungsvolle Atmosphäre sorgte.