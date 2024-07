Fahrraddiebstahl an der A9 Bestohlene Familie aus dem Burgenlandkreis lobt Belohnung aus

55-Jähriger und seine 13-jährige Tochter aus dem Burgenlandkreis erleben einen Horrorstart in den Urlaub: An der A9 werden ihre Fahrräder gestohlen. Welche Belohnung der Vater für Täterhinweise zahlen will.