Der Hobbyhistoriker Johannes Kunze hat einen alten Film wieder rausgekramt. Wie es zu der Idee kam und wo das Zeitdokument jetzt noch einmal gezeigt werden soll.

Besondere Stadtrundfahrt - So sah Weißenfels vor 35 Jahren aus

Weißenfels/MZ. - Als die Stadt Weißenfels in diesem Mai mit einer Feierstunde an die erste freie Kommunalwahl vor 35 Jahren erinnert, da hinterlässt eine Filmsequenz bei den Gästen Raunen und Kopfschütteln. Es sind Ausschnitte aus einem Film des Weißenfelser Hobbyhistorikers Johannes Kunze, aufgenommen während einer Autofahrt durch Weißenfels im Januar 1991.