Ben Becker kommt nach Weißenfels

Der Mann mit der markanten Stimme: Was sich hinter seinem Programm „Apokalypse“ verbirgt.

Weißenfels/MZ - Eine einzigartige, tiefe und rauchige Stimme kommt nach Weißenfels: Schauspieler, Sänger sowie Synchron- und Hörspielsprecher Ben Becker („Schlafes Bruder“) gastiert am Dreikönigstag, 6. Januar 2023, im Kulturhaus in der Merseburger Straße. Ab 20 Uhr präsentiert er dort sein Programm „Apokalypse“. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Becker liest aus Joseph Konrads Buch „Herz der Finsternis“. Auf dieser Erzählung aus dem 19. Jahrhundert basiert Francis Ford Coppolas filmisches Meisterwerk „Apokalypse Now“. Während der Kinoklassiker im Vietnamkrieg angesiedelt ist, dreht sich Konrads Buch um die Kolonialgeschichte des Kongo: Becker erzählt die Geschichte des englischen Kapitäns Marlow, der auf dem Dampfer einer belgischen Handelsgesellschaft im Kongo anheuert. Seine Mission: Den schwarzen Fluss hinauffahren, mitten hinein ins Herz des afrikanischen Kontinents. Hier hat sich der Handelsagent Kurtz ein eigenes Reich geschaffen, in welchem er Gott spielt. Diesen Mann soll Marlow finden und in die Zivilisation zurückbringen, doch stattdessen zieht ihn Kurtz immer tiefer in das Grauen hinein. Wer, wenn nicht der charismatische Ben Becker könnte Joseph Konrads Erzählung und somit im übertragenen Sinn auch Coppolas Filmepos eine Stimme geben?

Ben Becker, geboren 1964, ist der Sohn der Schauspieler Monika Hansen und Rolf Becker („In aller Freundschaft“). Seine Schwester ist Ex-„Tatort“-Star Meret Becker. Nachdem sich die Eltern getrennt hatten, wuchs Ben Becker bei seiner Mutter und seinem Stiefvater Otto Sander („Das Boot“) auf.

Tickets für das Gastspiel in Weißenfels sind ab 34 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühren) in der Touristinformation Weißenfels (Markt 3, Telefon: 03443/303070 ) und online bei eventim.de erhältlich.