Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage legen die Mitarbeiter des Getränkeherstellers MEG in Leißling bei Weißenfels am Dienstag die Arbeit nieder. Worum es in dem Arbeitskampf geht.

Weißenfels/MZ - Bei dem zur Lidl/Kaufland-Handelsgruppe gehörenden Getränkehersteller MEG mit Hauptsitz in Weißenfels (Burgenlandkreis) droht laut Gewerkschaft NGG eine „Streikeskalation“. Weil sich die Unternehmensleitung im aktuellen Lohnstreit den Verhandlungen entziehe, legen die Mitarbeiter an den Standorten in Leißling bei Weißenfels und in Jessen (Landkreis Wittenberg) an diesem Dienstag erneut für 48 Stunden die Arbeit nieder. Die Angestellten hatten bereits vergangenen Donnerstag für 48 Stunden gestreikt.

Im aktuellen Tarifstreit geht es laut NGG um eine Arbeitszeitverkürzung von 40- auf 35-Stunden-Wochen. Außerdem werde eine Lohnangleichung an die Tarife in den westdeutschen MEG-Standorten sowie eine Erhöhung der Zuschläge, mehr Weihnachtsgeld und andere Leistungen, die im Manteltarifvertrag geregelt sind, angestrebt.

Die Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke GmbH & Co. KG (MEG) ist eine Tochter der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland). Ein bekanntes Produkt ist das Mineralwasser Saskia. Bei MEG in Sachsen-Anhalt arbeiten rund 900 Beschäftigte, davon rund 280 in der Verwaltung. Es werden Mineralwässer, Limonaden, Energydrinks und Preforms für die Abfüllung hergestellt.