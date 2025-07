Die Polizei hatte seit dieser Woche öffentlich nach einem Mann gesucht, der im April in der Drogerie in Merseburg-Meuschau Waren ohne zu bezahlen mitgehen ließ.

Merseburg/MZ. - Dank der Mithilfe der Bevölkerung konnte die Polizei einen Diebstahl aufklären. Sie hatte nach einem Mann gesucht, der am 15. April in der Drogerie in Merseburg-Meuschau Waren im Gesamtwert von 167,27 Euro ohne zu bezahlen mitgehen ließ.

Wie die Polizeiinspektion Halle am Samstag mitteilte, hatten sich daraufhin mehrere Personen gemeldet, die die Person eindeutig wiedererkannten und zur Identifizierung beigetragen haben. Die Polizei bedankt sich.