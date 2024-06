Lützen/MZ - Auf der A9 nahe des Kreuzes Rippachtal bei Lützen ist am Montagnachmittag ein sturzbetrunkener Autofahrer von der Polizei gestoppt worden. Laut Weißenfelser Autobahnpolizei wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 2,5 Promille gemessen. Er durfte nicht weiterfahren und musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Wie die Beamten berichteten, war der Mann in seinem Hyundai in Richtung Berlin unterwegs und durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Zudem habe der Mann während der Fahrt aus einer Bierflasche getrunken.