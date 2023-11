Leißlinger Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ sieht sich gut aufgestellt. Welche neuen Händler dort in nächster Zeit einziehen sollen.

Baumarkt geht - Nachmieter stehen in den Startlöchern

Advent im Shoppingcenter "Schöne Aussicht" in Leißling

Leißling/MZ - Am Samstag hatte der Globus-Baumarkt im Leißlinger Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ seinen letzten Verkaufstag. Doch hinter den verschlossenen Türen geht es emsig zur Sache. Der Grund: Spätestens Ende Dezember soll die Fläche an den künftigen Nachmieter übergeben werden. Das teilte Centermanagerin Claudia Theilig jetzt im Gespräch mit der MZ mit. Um wen es sich dabei handelt: „Auf einem großen Teil der Fläche wird die Firma Modepark Röther eine Filiale eröffnen“, so Theilig.