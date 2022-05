Bauleute sanieren historische Stützwand in Burgwerben

Mitarbeiter der SEB Baugesellschaft sanieren die Stützmauer am Askanierweg in Burgwerben.

Weißenfels/MZ - Jahrelang hat Burgwerben darum gekämpft, jetzt geht es endlich voran: Die Stützwand am Askanierweg wird saniert. „Schon vor zehn Jahren hat die Stadt Weißenfels festgestellt, dass hier Gefahr im Verzug ist“, erinnert sich Burgwerbens langjähriger Ortsbürgermeister Hubert Schmoranzer. Doch nach der Eingemeindung 2010 sei man in den vergangenen Jahren immer wieder vertröstet worden, habe das Geld für die Sanierung gefehlt. Dabei hatte sich die Mauer, deren älteste Teile wohl aus dem 14. und 15. Jahrhundert stammen, zunehmend in Richtung Askanierweg geneigt. Das fünf Meter hohe Bauwerk aus Sandstein stützt den Hang am Burgwerbener Rittergut. Im Laufe der Jahrzehnte durchzogen immer mehr Risse die Mauer, zum Teil hatten sich bereits Steine gelöst.