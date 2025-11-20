Die erste Kältewelle mit Schnee hat Mitteldeutschland bereits erreicht. Wie die Bauhöfe rund um Weißenfels auf Schneefall und Glätte vorbereitet sind und wie viel Streusalz in den Lagern bereitsteht.

Bauhöfe bereiten sich auf ersten Schneefall vor

Auch wenn die Bauhöfe auf Einsätze wie auf diesem Archivbild vorbereitet sind, hofft man dennoch auf einen milden Winter hierzulande.

Weißenfels/MZ. - Die ersten Schneeflocken sind in den mitteldeutschen Hochlagen bereits gefallen und auch hierzulande musste so mancher Autofahrer vor der Arbeit bereits seine Scheiben freikratzen. Wann genau nun der erste Schneefall in den tieferen Lagen bevorsteht, darüber sind sich die Wettermodelle noch uneinig. Die hiesigen Bauhöfe sind jedenfalls nach eigenen Angaben darauf vorbereitet.