Weil Verkehrsschilder ausgetauscht werden müssen, sind Teile der B91 bei Weißenfels halbseitig gesperrt. Das scheint einige Autofahrer zu überfordern. Wie die Behörden jetzt reagieren.

Bauarbeiten an B91 bei Weißenfels: Ist die Baustelle ein Unfallschwerpunkt?

Weißenfels - Entlang der Ortsumfahrung Weißenfels werden derzeit durch die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Schilder und Wegweiser ausgetauscht. Dazu ist die B91, die in diesem Bereich in beiden Fahrtrichtungen zweispurig ausgebaut ist, teilweise gesperrt. Warnbaken verengen Teile der Fahrbahnen auf eine Spur, mehrere Abfahrten sind verkürzt, abschnittsweise gilt Tempo 50.