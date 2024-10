Der Bahnhof in Weißenfels ist wegen eines herrenlosen Gepäckstücks teilweise für Züge gesperrt worden. Wie viele Bahnen dadurch Verspätung hatten.

Beamte der Bundespolizei (Symbolfoto) mussten am Dienstagabend den Weißenfelser Bahnhof teilweise sperren. Grund war ein herrenloser Koffer.

Weißenfels/MZ - Ein herrenloser Koffer auf Bahnsteig 4 hat am Dienstagabend dafür gesorgt, dass der Zugverkehr am Weißenfelser Bahnhof teilweise eingestellt werden musste. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Bahngleise 3 und 4 bis gegen 0.30 Uhr gesperrt. Dies habe bei vier Nahverkehrs- sowie drei Güterzügen zu insgesamt 133 Minuten Verspätung geführt.

Das befand sich in dem herrenlosen Koffer in Weißenfels

Den Angaben zufolge hatte ein Reisender den Koffer gegen 21 Uhr gemeldet. Herbeigeeilte Beamte haben den Besitzer des schwarzen Koffers nicht auffinden können. Deshalb alarmierten sie den Entschärfungsdienst der Bundespolizeidirektion. Nachdem die Spezialkräfte den Koffer geröntgt und als ungefährlich eingestuft hatten, konnte das herrenlose Gepäckstück geöffnet werden: Darin befanden sich Bekleidung und Reiseutensilien. Der Koffer sei dann dem Fundbüro am Hauptbahnhof Halle übergeben worden. Dem bislang unbekannten Besitzer des Gepäckstücks drohen nun Regressforderungen für den Polizeieinsatz.