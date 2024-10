Ein Parkscheinautomat in Weißenfels ist innerhalb von zwei Tagen zwei Mal von Automatenknackern in Mitleidenschaft gezogen worden. Um welches Gerät es konkret geht.

Innerhalb kurzer Zeit ist der Polizei der bereits zweite Versuch angezeigt worden, den Parkscheinautomaten Am Sausenhölzchen in Weißenfels aufzubrechen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - In Weißenfels ist ein Parkscheinautomat innerhalb weniger Tage bereits zum zweiten Mal von Automatenknackern beschädigt worden. Laut Polizei versuchten die unbekannten Täter am Sonntagabend, das Gerät Am Sausenhölzchen aufzubrechen. An die Geldkassette seien sie aber nicht herangekommen. Allerdings wurde der Automat beschädigt, der Sachschaden werde auf 500 Euro geschätzt. Erst in der Nacht zu Freitag hatten Unbekannte versucht, denselben Automaten aufzubrechen. Auch damals kamen die Täter nicht ans Geld heran, sondern richteten nur Schaden an, der von der Stadt umgehend repariert wurde.