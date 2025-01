In Weißenfels sind am Freitag zwei Pkw an einer Kreuzung kollidiert. Wer aus Sicht der Polizei als Verursacher betrachtet wird.

Bei einem Unfall in Weißenfels ist am Freitag eine Autofahrerin leicht verletzt worden (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Kurz vor 10 Uhr ist am Freitag ein 70-Jähriger mit seinem Pkw in den Kreuzungsbereich Zeitzer Straße/ Selauer Straße in Weißenfels eingefahren. Wie die Polizei mitteilt, ist es dabei zu einem Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug einer 45-Jährigen gekommen. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.