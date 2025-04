Teuchern/MZ

Polizisten haben in Teuchern eine unter Drogen stehende Autofahrerin gestoppt. Gegen die 42-Jährige wird nun ermittelt. Laut den Beamten war die Frau am Mittwochabend in der Straße nach Trebnitz kontrolliert worden. Dabei habe sich die Frau zunehmend auffällig verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, weshalb die 42-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste.