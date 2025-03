Auf der A9 bei Weißenfels ist ein Lkw in Brand geraten. Was sich auf dem Fahrzeug entzündet hat und wie hoch der Schaden ist.

Weißenfels/MZ - Ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist am Montagnachmittag beim Brand auf einem Lkw auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Naumburg entstanden. Laut Polizei hatte sich die Ladung auf dem Laster entzündet. Am Fahrzeug selbst habe es keine Schäden gegeben. Die Autobahn musste wegen der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Angaben zur Art der Ladung und zur Brandursache lagen zunächst nicht vor.