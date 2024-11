Strukturwandel in Weissenfels und Umgebung

Weissenfels/MZ. - Der Burgenlandkreis und seine Gemeinden haben im Rahmen des Kohleausstiegs und des daraus folgenden Strukturwandels allerhand Projekte geplant. Den Mitgliedern des gleichnamigen Ausschusses auf Kreisebene fehlt aber eine Gesamtübersicht, wie sie in der jüngsten Sitzung am Montag deutlich machten, in der André Zschuckelt, Leiter der Stabstelle für Strukturwandel, die größten Projekte zusammenfasste.