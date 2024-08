Weißenfels - Die Zahlen freier Ausbildungsplätze und die unversorgter Bewerber für das eben begonnene Ausbildungsjahr halten sich im Burgenlandkreis in etwa die Waage. „Um die 200“, schätzt Norman Frötschner vom Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit in Weißenfels ein. Die Gewerkschaft IG Bau geht indes von etwa 300 freien Lehrstellen im Burgenlandkreis aus. Die Differenz ist leicht erklärt: Zum einen ist der Markt stetig in Bewegung, nahezu täglich werden noch Ausbildungsverträge abgeschlossen. Zudem gebe es eine Dunkelziffer an Unternehmen, die ihre Stellen nicht an die Agentur melden, oder die unbesetzte Stellen bereits zurückgezogen haben, im Falle einer Bewerbung aber dennoch besetzen würden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.