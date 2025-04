Die Erneuerung der Kita in Trebnitz schreiten nicht wie geplant voran. Was der Grund für die Verzögerung ist und warum ein Bauende noch nicht absehbar ist.

Trebnitz - Die Bauarbeiten an der Kita Trebnitz schreiten nicht wie geplant voran. Wie Bauamtsleiter Lars Weidner dem Stadtrat in seiner Sitzung am vergangenen Dienstag mitteilte, befinde man sich hier derzeit im Verzug. Noch deutlichere Worte findet der zuständige Architekt Günther Wenzel aus Weißenfels. „Die Baustelle ist buchstäblich eine Katastrophe“, sagt er im Gespräch mit der MZ.