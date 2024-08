Christian Kahl unterrichtet an einer Universität im Reich der Mitte. Bei einem Urlaub in Weißenfels berichtet er über seine Studenten und das ferne Land.

Aus Ostdeutschland in den fernen Osten: Als Professor in China

Heimatbesuch in Weißenfels

Weissenfels/Peking/MZ. - Für Weißenfelser Verhältnisse waren am Mittwochvormittag allerhand Leute auf dem Marktplatz unterwegs. Trotzdem schätzt Christian Kahl an der Saalestadt, wo er seine Eltern besucht, vor allem eines: „Die Ruhe.“ Kein Wunder, wenn man Weißenfels mit den anderen Städten vergleicht, in denen der 44-Jährige bisher gelebt hat. Mit Shanghai, Kuala Lumpur, Almaty und Peking handelt es sich allesamt um asiatische Millionenstädte.