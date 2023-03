Schlager Hits Live im Roten Löwen Auftritt in Lützen: Schlagersänger René Rumberger steht nach schwerer Krankheit wieder auf der Bühne

Der 44-jährige René Rumberger tritt am 18. März mit seiner Show „Schlager Hits Live“ in Lützen auf. Welches Schicksal ihn begleitet und was Besucher erwartet.