Im Windpark Teuchern herrscht rege Bautätigkeit. Insgesamt zehn neue, leistungsstärkere Windkraftanlagen sind in den letzten Monaten hier entstanden. Mehrere alte Anlagen wurden dafür zurück gebaut.

Teuchern - Die Asphaltdecke ist von Rissen durchzogen. Tiefe Schlaglöcher reihen sich aneinander. Und an den die Straßenrändern bricht der Belag weg. Der Verbindungsweg von Krauschwitz zur Salzstraße ist seit Monaten in einem katastrophalen Zustand. Zum Ärger der Anwohner, die sich darüber bereits bei Ortschaftsrat und Stadtverwaltung beklagt haben. Jetzt brachte der Stadtrat Teuchern das Thema in seiner Sitzung auf die Tagesordnung.